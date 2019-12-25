Мальчик, два года строивший самодельный «Ламбо», получил рождественский подарок. Его поставили в гараж ночью

Неожиданный рождественский подарок получили американский автолюбитель Стерлинг Бэксус и его 12-летний сын. Они прославились тем, что в течение двух лет строили в гараже реплику Lamborghini Aventador из частей, напечатанных на домашнем 3D-принтере. Столь яркую приверженность итальянской марке отметили в штаб-квартире Lamborghini.

Незадолго до праздника Бэксусу позвонили представители компании и сделали предложение, от которого не отказываются, пишет Carscoops. Для того чтобы сделать настоящий сюрприз для мальчика, по договоренности с отцом команда Lamborghini глубокой ночью поменяла реплику, стоящую в гараже, на настоящий Lamborghini Aventador SV.

«Lamborghini против любых попыток создания подделок, однако история такой подлинной страсти заслуживает признания», – заявила Катиа Басси, директор по маркетингу и связям с общественностью Automobili Lamborghini.





Автомобиль предоставлен семье Баксусов всего на две недели – на время рождественских каникул. И конечно, компания не преминула сделать на этой истории свой долю пиара. Баксусы и их напечатанный на принтере «Ламбо» стали героями «рождественского» видео.

Видео: YouTube/Lamborghini

И пусть эта история имеет сильный привкус пиара, но все же такие «сказки» должны случаться, хотя бы раз в году и хотя бы ради того, чтобы дети как можно дольше верили в волшебство, заключает Carscoops.