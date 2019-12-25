Дороги под Петербургом готовятся чистить и солить: скоро ожидается снег

Дорожники Ленобласти перешли в режим повышенной готовности в ожидании мокрого снегопада, который, по прогнозам синоптиков, пройдет 26 и 27 декабря. Об этом 25 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе областного дорожного комитета.

Температура воздуха в четверг и пятницу будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов по Цельсию, порывы ветра могут достигать 8 м/с. Высота снега 27 декабря, как ожидается, составит до 2 сантиметров.

Районные ДРСУ усилят контроль за состоянием проезжей части; учитывая колебания температуры воздуха, предполагается использовать солевые растворы против образования наледи. В случае сильной непогоды на линию готовы выйти до 400 уборочных машин.







