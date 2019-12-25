Петербургские трамваи надели светящиеся накидки. Так «Горэлектротранс» призывает зиму

Будто ожившие ёлочные игрушки, по улицам Петербурга 25 декабря поехали «волшебные» трамваи.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс», яркую иллюминацию по традиции получили три вагона. Впервые к трамваям ЛМ-68М2, модернизированным в ретростиле с отсылкой на ленинградский вагон «Стиляга» ЛМ-57, присоединился современный низкопольный трамвай модели 71-623-02 производства УКВЗ. Оформляли каждый трамвай вручную в в Трамвайном парке №7. Повстречать их можно в нескольких районах города на маршрутах №№ А, 3, 7, 23, 24, 27, 65.

«Горэлектротранс» уже несколько лет украшает трамваи новогодней иллюминацией. В этом году сотрудники предприятия надеются, что выход на линию «волшебных» трамваев поможет наступить настоящей зиме.





Видео: YouTube/СПб ГУП Горэлектротранс

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