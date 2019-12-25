Ученые США и Японии уверяют, что создали искусственный мозг

Электронный чип, главной составляющей которого является нейроморфная сеть из серебряных нанотрубочек, которая ведет себя как нейронная сеть головного мозга при прохождении по нему электричества, создан учеными США и Японии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Scientific Reports.

«Устройство представляет собой спутанный «клубок» тончайших серебряных нанопроволок со средним диаметром 360 нанометров, покрытых изолирующим полимером толщиной всего 1 нанометр. Размер всего устройства составляет 10 квадратных миллиметров. Его создали американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с их коллегами из Национального института материаловедения Японии (NIMS). Это нейроморфная сеть — по сути дела, действующая модель мозга», – описывает устройство агентство.







Устройство постоянно развивается. Оно может «придумать» различные модели поведения, которые не повторяются. Это очень похоже на то, как ведет себя человеческий мозг, уверяют авторы работы.

Известно, что компьютерные серверы, на которых выполняются трудоемкие задачи, используют в сотни раз больше электроэнергии, чем человеческий мозг. Ученые надеются, что предложенная ими технология будет использована при создании умных машин, построенных на принципиально иных принципах, чем те, которые используются в современных компьютерах.



