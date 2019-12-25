Тайна самой крупной сделки с акциями «Газпрома» раскрыта: они достались пенсионным фондам

«Консорциум инвесторов», в который входят пенсионные фонды и «Газпромбанк» приобрели 6,52% акций «Газпрома». Стали известны подробности самой крупной сделки с ценными бумагами компании за всю историю концерна.

Как пишут «Ведомости» 25 декабря, сделка проходила в два этапа. В июле продали 2,93%, в ноябре – 3,59% акций. Стоимость сделок – 139,1 млрд и 188 млрд рублей соответственно.

«Газпром» счастлив, доволен, страна получила деньги. Консорциум купил. Хорошие инвесторы, которые верят в будущее «Газпрома», и российские тоже – там много всех. За хорошую цену», – прокомментировал председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

Кто именно стал покупателем, ни в июле, ни в ноябре не раскрывалось.







