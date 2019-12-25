СКА разгромил «Барыс». Защитник Зуб забил три шайбы

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» в среду, 25 декабря, в Нур-Султане. Петербуржцы выиграли со счётом 6:2.

Голы за СКА забили Артём Зуб (3, 11 и 37 минуты), Йори Лехтеря (3), Наиль Якупов (25) и Василий Токранов (28). Отметим, что Зуб стал всего шестым защитником в истории КХЛ, отметившимся хет-триком.

У «Барыса» отличились Атте Охтамаа (1) и Алексей Маклюков (12).

СКА идет на втором месте с 58 очками в Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.





Следующий матч армейцы с Невы сыграют 27 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».



