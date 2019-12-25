20 лет назад подполковник ФСБ Владимир Путин впервые поздравил нас с наступающим. Ретроспектива образов

В ожидании новых пожеланий мы пересмотрели 16 прежних.

коллаж//пресс-служба президента РФ

"Фонтанка" собрала все образы Владимира Путина за годы его президентства. Неотъемлемый атрибут – бордовый галстук. Традиционен и задний план: фактически каждый срок у власти – определенный вид за спиной президента. Были только два исключения: самое первое обращение – оно записано в кабинете – и поздравление с Дальнего Востока, куда Владимир Путин поехал встретить 2014 год, чтобы пообщаться с жителями пострадавших от наводнения районов.

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Единственный раз в современной российской истории с Новым годом граждан РФ поздравляли сразу два президента ровно 20 лет назад. XX столетие для россиян завершилось внезапным прощанием, слезами и извинениями первого президента Бориса Ельцина, следом за которым 31 декабря 1999 года в глаза каждому россиянину впервые заглянул его преемник Владимир Путин. «Фонтанка» присмотрелась, как менялись самые значимые пожелания «с Новым годом».

1. «Без улыбок». 31 декабря 1999 года





Фото: пресс-служба президента РФ

Внезапный новогодний подарок конца лихих 90-х – двойной новогодний тост от самого главного чиновника Родины – Владимир Путин исполнил под ёлкой в кабинете. 47-летний премьер-министр отрывистыми репликами сообщил, что именно 31 декабря 68-летний Борис Ельцин решил уйти в отставку и попросил главу кабмина обратиться к стране. Кроме заверений, что, несмотря на самоотвод избранного главы государства, «ни минуты не будет вакуума власти в стране», а любые попытки выйти за рамки Конституции «будут решительно пресекаться», Путин напомнил, что через три месяца он будет фигурировать в избирательных бюллетенях среди других кандидатов в президенты. Двенадцатым предложением из уст тогдашнего Путина было обещание защиты базовых свобод: «Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности – эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством». Пожелав Ельцину здоровья и счастья, Путин не стал желать россиянам ничего от себя лично.

2. «Впервые под живой елью». 31 декабря 2000 года

Второй раз Владимир Путин встал под ёлку на улице, снова сказал про новый век и тут же впервые заговорил про стабильность. «В стране появились заметные элементы стабильности, а это многого стоит», – заметил президент. Отметил, что в тот Новый год «богатый стол» был не у всех, но залогом исправления ситуации был коллективный труд. «Хочу пожелать вам того, чего обычно желают своим родственникам и друзьям, – здоровья, мира, благополучия и, конечно, удачи». После боя курантов россияне услышали переделанный Гимн СССР, которому Путин вернул статус официального гимна страны.

3. «Первое пожелание от себя лично». 31 декабря 2001 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Третье новогоднее поздравление впервые сообщило об успехах во внешней политике. «К России стали относиться с большим доверием и уважением», – сказал президент, отметив интенсивное международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Про внутреннюю политику – за год были «приняты решения, которые должны повлиять на деловой климат в стране», но «не все граждане нашей страны стали жить лучше». И тогда Путин впервые сделал пожелание от своего имени: «Я желаю всем гражданам России, прежде всего, благополучия».

4. «Пусть сбудутся мечты». 31 декабря 2002 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Четвёртый подход к видеокамере под елью внутри кремлёвских стен начался с благодарностей народу «за всё, что уже сделано». «Прежде всего, хочу пожелать вам исполнения желаний. Пусть осуществятся все ваши добрые начинания, планы и замыслы... Пусть в Новом году каждый будет успешным в делах. Ведь именно из них складывается наша общая жизнь». Президент назвал россиян «дорогими друзьями».

5. «Прибавили достоинства народу». 31 декабря 2003 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Пятый новогодний спич начался с констатации успехов в экономике, а это – «не просто подарок судьбы». «Весь год мы упорно трудились», – подсказал президент секрет роста благополучия россиян, совпавшего с ростом нефтяных цен. Впервые заговорил о демографии: «Особенно отрадно, что в уходящем году у нас родилось больше новых граждан России, чем в прошлом». Напоминать про грядущую через три месяца попытку переизбрания на должность президента Владимир Путин не стал.

6. «Духовное развитие – приоритет, Беслан – без названия». 31 декабря 2004 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Переизбранный на второй срок Владимир Путин начал с подведения итогов срока первого. Лучше стало всё, но «оборонный потенциал» в списке достижений оказался раньше, чем рост «вливаний в образование и науку». На рубеже 2004/2005 года Путин впервые заговорил о духовном. «Все наши приоритеты связаны с интеллектуальным и духовным развитием человека», – сказал президент и только после этого напомнил про самый страшный теракт в истории страны – захват и штурм школы номер один в Беслане: «Должен сказать, что уходящий год был отмечен и драматическими для нашего народа событиями. И даже сегодня, в новогоднюю ночь, мы обязаны вспомнить об этом». О последовавшей за кровавой трагедией с гибелью двух сотен детей отмене прямых губернаторских выборов говорить не стал. Напомнил про грядущее 60-летие Победы в Великой Отечественной войне и возвращении длинных новогодних праздников, которые назвал «давней российской традицией».

7. «Буду краток». 31 декабря 2005 года

Эта серия была непривычно лаконичной, бодрой и уверенной. 191 слово вместо привычных для второго президента 250 – 300. 2005 год был «успешным по всем направлениям». «Мы будем укреплять обороноспособность России и в самом широком смысле слова защищать интересы наших граждан», – предупреждал уже тогда российский президент.

8. «Духовность, забота о старших и новые горизонты». 31 декабря 2006 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Восьмое обращение Путина к россиянам было не менее динамичным, но президент был более красноречив: «Мне бы хотелось, и мы сделаем всё возможное, чтобы результаты, которых мы достигли в экономике, привели к серьезным положительным изменениям в жизни каждого конкретного человека... Чтоб детей было больше и чтобы они были счастливы». На этот раз «духовность» не просто обозначена, уже вышла на первый план. «Мы создаем условия для развития духовности и культуры, образования и науки», – сказал президент и рассказал про существенное расширение горизонтов наших планов.

9. «Итоги первой восьмилетки». 31 декабря 2007 года

Последнее новогоднее поздравление второго срока президента Путина было наполнено итогами, но лишено намёков на грядущее расставание. «Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом, – сказал он и поблагодарил россиян за участие в коллективной работе. – Конечно, не всё удалось сделать. Но я уверен: путь, выбранный народом России, – правильный, и он приведёт нас к успеху». Топ-3 факторов неминуемых свершений по Путину тогда возглавляли история страны, «колоссальные ресурсы» и мужество народа. О планах на работу по окончании срока президентских полномочий будущей весной распространяться не стал.

10. «Спасибо за доверие». 31 декабря 2012 года

Фото: пресс-служба президента РФ

После перерыва на четыре года новогодних поздравлений от Дмитрия Медведева Владимир Путин вернулся и заметно пониженным голосом поблагодарил россиян за поддержку. На этот раз дети попали почти в самое начало. А следом, минуя конкретику достижений, Путин заявил, что все россияне ждут чуда, «а оно, как говорят, иногда случается».

11. «Он улетел, но обещал вернуться». 31 декабря 2013 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Впервые с 1999 года Путин поздравлял россиян с наступающим годом «русской весны» из помещения. И не из Кремля. 31 декабря президент, чей рейтинг тогда стремительно падал, улетел работать в Хабаровск, где в окружении пострадавших от наводнения местных жителей и военных, которые их спасали, шагнул, как он сказал, «из настоящего в будущее» на семь часов раньше, чем россияне, подчинённые «московскому времени». В ту ночь Путин говорил вдвое дольше обычного и, в отличие от 2004 года, где теракт в Беслане был упомянут без проговаривания места трагедии, снова пообещал продолжить борьбу с террористами «до полного их уничтожения», когда вспомнил про теракт в Волгограде. «В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплочённой», – заявил Путин и подчеркнул, что власти «восстановят и построят всё, что намечено восстановить и построить». Без конкретики достижений: «Наша страна в чем-то стала лучше, богаче, удобнее, настойчиво отстаивает свои интересы в международных делах».

12. «Других рецептов просто нет». 31 декабря 2014 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Новогодний Путин пять лет назад снова был в Кремле, но на этот раз на крыше. Улыбка не покидала лицо президента. Блок слов о семье – в самом начале речи. «Любовь к Родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств, – начал президент и сразу напомнил про некоторые итоги «русской весны». – Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твёрдо решили вернуться в свой родной дом. Это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории». Следом отметил, что сочинские Олимпийские игры стали той мечтой, которая сбылась. Качество жизни завязал на творческий труд каждого: «Других рецептов просто нет».

13. «Одни цели, одни стремления, один тост». 31 декабря 2015 года

Фото: пресс-служба президента РФ

На фоне обильного снегопада президент Путин без снежинок на чёрном пальто впервые вспомнил про тех, кто не может быть в эти минуты в кругу семьи (намек на ввод российских войск в Сирию): «Мы благодарны всем тем, кто днём и ночью, в будние дни и в праздники, всегда на посту. А сегодня особо хотел бы поздравить с праздником тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность, твёрдость характера».

14. «Стать волшебником». 31 декабря 2016 года

Фото: пресс-служба президента РФ

На третий год антироссийских санкций за Крым и Донбасс Владимир Путин признал, что жить стало непросто: «Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперёд... Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается, – и снова отметил: – Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году».

15. «Спасибо за веру». 31 декабря 2017 года

Фото: пресс-служба президента РФ

15-е новогоднее обращение Владимир Путин начал так: «Этот праздник приходит к нам каждый год». Но, несмотря ни на что, вера, «что всё загаданное в эти минуты исполнится», остаётся. После традиционной констатации семейных ценностей и отдельного поздравления тех, кто «выполняет воинский или профессиональный долг», напомнил о единстве: «Нас объединяет приподнятое новогоднее настроение» и «бескорыстная любовь к России». Всего – 313 слов.

16. «Помощников у нас не было и не будет». 31 декабря 2018 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Начал с «семейного» акцента. Кроме веры в успешность детей, 66-летний президент рассказал: «Мы с волнением и надеждой ждём наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей». Упомянул «мирную жизнь», которой хотят россияне, в равной степени со здоровьем близких. Сказал, что в 2019 году России предстоит «решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре». Но предупредил, что ждать помощи в решении всех этих проблем от государства не стоит. «Помощников у нас никогда не было и не будет», – сказал, как отрезал, президент. Перемены к лучшему пожелал хотя бы «почувствовать», а мир наполнить «любовью и доверием». Для этого, по словам Путина, достаточно «раскрыть сердца друг другу», «когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства».

Сколько волшебства, а сколько конкретики приготовил Владимир Путин россиянам на этот раз, мы узнаем уже сегодня.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»