Ждут визы больше года. МИД РФ обвинил власти США в выдавливании российских военных из комитетов ООН

Российские офицеры не могут попасть в Совбез ООН из-за вовремя не полученных американских виз. Такое заявление 25 декабря сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год», – говорится в комментарии представителя МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.







Как уточняет «Интерфакс», проблемы начинаются и у тех, кто уже работает в Нью-Йорке:

«Российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию».





Захарова уверена, что таким образом американцы смещают с интересующих их постов россиян и продвигают туда своих военнослужащих.

Досталось от МИДа и генсеку ООН, в комментарии его поведение называется как «явное попустительство» и игнорирование «нарушения Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН».