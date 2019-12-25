«Никотиновые конфеты» разрешено изымать из продажи. Роспотребнадзор немедленно отреагировал на просьбу Медведева

Роспотребнадзор разослал в свои региональные отделения письма, позволяющие изымать из продажи никотиносодержащие смеси (также часто называются «снюсом»). Об этом 25 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского.

Он также напомнил, что законодатели уже запрещали продажу снюсов и жевательного табака, однако на рынок выходят продукты под новыми названиями, но по сути с тем же содержанием. Новые никотиносодержащие «конфеты» Совфед планирует запретить во время весенней парламентской сессии.

«Также Роспотребнадзор оперативно разослал в региональные управления ведомства письмо, которое позволит изымать из оборота легально продающиеся никотиносодержащие смеси», – уточнил Рязанский.

По его словам, никотиносодержащие жевательные смеси относятся к пищевой продукции, которая обязательно должна иметь сертификат. «Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота», – подытожил Рязанский.

Напомним, сегодня появилась информация об отравлении некими "конфетами" восьмерых школьников в Ленобласти.



