В центре Петербурга горела квартира в старинном особняке. Из дома спасли 14 человек, в том числе троих детей

Пожарные работают на Большой Конюшенной улице в Петербурге вечером 25 декабря. Загорелась квартира в доходном доме Жадимировского 1849 года постройки.

Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18.50, гореть начала квартира на четвертом этаже дома 1 по Большой Конюшенной. Огонь занял 30 квадратных метров из 50. Из здания эвакуировали 14 человек, трое из них дети. Примерно через 20 минут пламя локализовали, никто не пострадал.

Дом был построен в 1849 году, в нем жила семья купца Абрама Ушакова. Там торговали семенами, растениями и цветами. Во время Февральской революции помещения занимал министр внутренних дел Российской империи и председатель Совета министров в 1916 году Штюмер.



