Курящие, глупые и зоофилы. Предприниматель Броновский просил 666 тысяч за неподходящих соседей по камере в СИЗО, но суд его не поддержал

Признанный виновным в серии мошенничеств с возмещением НДС предприниматель Марк Броновский пытался компенсировать четырехлетние мучения в изоляторе. Он бы удовлетворился 666 тысячами рублей, но суд ему отказал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск Броновский подавал к начальнику Крестов, жаловался он на его действия и бездействие. В числе того, что ему пришлось пережить за четыре года жизни в изоляторе, предприниматель перечислил курящих соседей в двух разных камерах — от дыма у него болела голова. В 2014 году его подселили к двум иностранцам — те, по мнению Броновского, обладали «очевидно низким уровнем интеллектуального развития», вели себя некультурно, обсуждая в присутствии осужденного «вопросы своих половых сношений с домашними животными». В 2017-м он оказался в камере с обвиняемыми по террористическим статьям. Они, утверждает истец, говорили крамольное о евреях и гражданах США, «очевидно, зная о гражданстве» Броновского.

Предприниматель, который попал в СИЗО, когда Кресты еще не съехали с Арсенальной набережной, просился переехать из Колпино в другой изолятор, на улице Академика Лебедева. Имелось даже два соответствующих решения суда, но исполнены они не были.

Все это Броновский требовал признать незаконным и компенсировать ему мучения в размере 666 тысяч рублей. Суд отказал.





В места лишения свободы Броновский попал по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. По первой статье весной 2019 года он был приговорен к шести годам и 10 месяцам колонии, но в срок зачли время в СИЗО и отпустили его из зала суда. Эпизоды в его деле были связаны с возмещением НДС на 377 млн рублей и покушении на хищение 489 млн.

В создании преступного сообщества его оправдали, не устояло это обвинение и для двух его коллег — Александра Шведа и Татьяны Макаровой. Как следствие, отпустили и восьмерых участников на деле не существующего сообщества.

Из изолятора Броновского отпустили под домашний арест летом 2018 года. В тот же день его снова задержали, пытались отправить в СИЗО, но суд не дал.