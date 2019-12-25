В Москве откроют социальную гостиницу для онкобольных детей, приезжающих на лечение из регионов. В Петербурге об этом только мечтают

Правительство Москвы выделило два здания на организацию социальной гостиницы для онкобольных детей и их родителей, приезжающих на лечение в столицу из других регионов. Здания на юго-западе города переданы фонду «Добрый дом» в безвозмездное пользование на 10 лет.

«Фонд обратился к нам с просьбой, мы ее поддержали и оперативно рассмотрели. <…> При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения», – приводит слова заместителя главы Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой официальный сайт столичной мэрии.

В Петербурге о таком только мечтают, хотя в наш город, так же как и в Москву, едут лечиться из разных регионов.

«В Петербурге такой гостиницы не было и нет, при том что к нам в федеральные клиники едут лечиться со всей страны. Оказаться на лечении в чужом городе на несколько месяцев – большое испытание. Людям с онкологическими заболеваниями здесь нужна поддержка», – рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде AdVita («Ради жизни»), который оказывает всестороннюю поддержку онкобольным, в том числе помогает и с жильём.

«Фонд арендует 20 квартир для своих подопечных в Петербурге. Все они функционируют по принципу мини-общежитий на несколько семей. Поскольку речь идет о людях с ослабленным иммунитетом, там должны быть особые условия проживания: в квартирах поддерживается идеальная чистота и они должны располагаться рядом с клиниками», – говорят в AdVita. При этом аренда влетает фонду в копеечку: только за одну многокомнатную квартиру приходится в месяц платить в среднем 47 500 рублей, за 20 – 950 000 рублей.

«Мы, конечно, были бы счастливы, если бы социальную гостиницу построили, и надеемся, что это когда-нибудь произойдёт. Пока что фонду приходится искать на это ежемесячно внушительные средства», – сказали в фонде.

AdVita ведёт постоянный сбор средств на эти цели. Если вы желаете помочь, то это можно сделать на официальном сайте фонда.