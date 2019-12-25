Минкульт денег не дал. На Русский музей наложили штраф за протечки в Михайловском дворце

Нестабильная зима начала 2019 года аукнулась Русскому музею судом и штрафом за нарушения требований по охране исторических зданий. Учреждению нужно искать средства не только на реставрацию пострадавших полотен, но и на маляров и штукатуров, чтобы не сделать наказание серийным.

О том, что Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Государственного Русского музея, 25 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов. За бюджетным учреждением культуры признали нарушение части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) и оштрафовали на 100 тысяч рублей при максимальной санкции до 200 тысяч.

Зафиксировал нарушения КГИОП во время плановой проверки в апреле 2019 года. Специалисты нашли отслоение краски на откосах оконных проемов в помещении «Фонд рисунка» № 27. В комнатах, занимаемых «Фондом живописи ХХ века», на потолках и стенах нашли следы протечек, а на стенах лестниц частично отслоилась штукатурка. В помещениях «Фонда хранения рам» № 20 на поверхности сводов и стен нашли отслоение штукатурки и красочных слоев.

Все указанные помещения расположены в главном корпусе Русского музея на Инженерной улице, д. 2-4, литера Д.





«Защитник ФГБУК «Русский музей» просил суд прекратить дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения, указав в том числе, что проведение ремонта по сохранению без перепланировки помещений Фондов русского рисунка и перемещение хранящихся в них произведений искусства и рам являются дорогостоящими и трудозатратными мероприятиями, на которые Министерство культуры РФ средств не выделило», – сообщает пресс-служба судов.

В Русском музее пока не ответили на запрос «Фонтанки». Ранее наше издание писало, что проблемы с протечками у музея наблюдаются уже много лет, особенно после очень снежных зим, как это было в сезоне-2018/19. В такие дни в Русском переходят на особый режим контроля, устанавливают дежурство хранителей в фондах в выходные дни. После протечек в этом году на реставрацию отправились портрет Александра II из собрания живописи второй половины XIX – начала XXI века и икона XVII века «Чудеса Богородицы Тихвинской».

