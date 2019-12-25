Торг неуместен. Парламент Ленобласти подарил Санкт-Петербургу взлётно-посадочную полосу Пулково

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли законопроект об уточнении границ с городом. Как сообщает 25 декабря 47news, речь идет о переходе в границы Санкт-Петербурга земельного участка площадью 63,4 га, на котором расположена часть взлётно-посадочной полосы аэропорта «Пулково».

Кусок, о котором идёт речь, территориально расположен в городе, но формально относится к поселку Виллози Ломоносовского района. В 2013 году аналогичный документ был заблокирован областным парламентом.

Обсуждая возможные варианты, депутаты и чиновники неприкрыто намекали, что не хотели бы отдавать землю бесплатно. Например, в качестве ответного шага они хотели бы получить в собственность Виллози пару домов и землю под ними. Но спикер Сергей Бебенин призвал коллег не мелочиться. «У нас есть соглашение двух губернаторов, которое надо ратифицировать. Попытаться говорить — давайте не будем им согласовывать ничего, пока они нам землю не вернут, неверно. Несолидно это для нас», – сказал он.

В итоге землю отдали. Соответствующее заседание в парламенте Санкт-Петербурга, на котором город должен принять подарок, пройдёт в январе.



