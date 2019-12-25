«Созвездие идиотов». Миллиардер Михаил Гуцериев пришел на встречу с Путиным и прокомментировал информацию об уголовном деле

Бизнесмен Михаил Гуцериев, приехавший в Кремль на встречу Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, прокомментировал появлявшуюся ранее в СМИ информацию об уголовном деле о контрабанде нефти в Турцию. Об этом 25 декабря пишет РБК.

«Нет никакого преследования. Кто это придумал? Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование? Чего волноваться, я пришел, как все», — заявил Гуцериев. На уточняющий вопрос корреспондента о том, откуда взялась эта информация, бизнесмен ответил: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».

Напомним, в середине декабря несколько крупных СМИ сообщили о следственных действиях в рамках уголовного дела о контрабанде в нескольких компаниях, связанных с Гуцериевым. Обыски якобы проходили в том числе в штаб-квартире нефтекомпании «РуссНефть» и в квартире самого бизнесмена в Хамовниках. При этом в пресс-службе группы компаний «Сафмар», объединяющей активы Гуцериева, данные об обысках опровергали.

По данным РБК, речь в уголовном деле идет о контрабанде 100 тыс. тонн нефти в Турцию, оттуда она якобы переправлялась на Украину. Ущерб оценивается в 2 млрд рублей. По информации «Коммерсанта», поставки велись без уплаты таможенных пошлин в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», который с 2014 года возглавляет сын Гуцериева Саид.



