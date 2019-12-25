Новогоднее бинго: о чем будет говорить президент в своем обращении под бой курантов

Елена Горбачева/Коммерсантъ

"Фонтанка" изучила тексты новогодних обращений Владимира Путина за последние 20 лет. Несмотря на меняющиеся обстоятельства, политическую коньюнктуру, общественное мнение и мировые события, в речи главы государства можно выделить несколько направлений, терминов и вещей, о которых он традиционно упоминает.

Предлагаем вам провести последние минуты года за веселой игрой: узнать, что в нашем списке из наиболее часто встречающихся фраз и слов совпадет с речью президента перед вступлением в новое десятилетие:



