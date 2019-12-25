Смольный повысил цены на проезд в автобусах из Петербурга до Ленобласти. Частники повезут вдвое дешевле

Городские власти с 1 января поднимают цены на проезд по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам между Петербургом и Ленинградской областью. Соответствующий документ опубликовал комитет по тарифам.

Согласно документу, за проезд по большей части направлений придется заплатить 50 рублей, в то время как сейчас цена составляет 40. По тем маршрутам, где плата зависела от зоны поездки, тариф увеличился с 80 до 100 рублей. В частности, эту сумму придется заплатить за поездку на автобусах № 200, 201, 210, 215, 216. При этом по дублирующим их маршрутам коммерческих перевозчиков проезд будет стоить 50 рублей.

Поездка от начальной точки до конечной в автобусе № 211 обойдется в 150 рублей, в № 213 – 70 рублей, в № 273 – 90 рублей, в № 278 – 57 рублей. На тех маршрутах, где плата зависит от пробега, тариф за 1 км поднимается с 5 до 5,2 рубля.

Ранее Смольный официально утвердил повышение цены проездных билетов и увеличившийся тариф в метро.



