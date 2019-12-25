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Общество
25.12.2019 19:15
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Предновогоднего ажиотажа не случилось. Петербургские магазины и ТЦ недосчитались покупателей

Винят в этом теплый декабрь. Клиентов у магазинов оттянули также Интернет и ноябрьские распродажи. Подарки покупали загодя и со скидками.

Предновогоднего ажиотажа не случилось. Петербургские магазины и ТЦ недосчитались покупателей

автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

В декабре жители Северной столицы реже ходили в торговые центры, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Shopping Index, рассчитанных по просьбе «Фонтанки» компанией Watcom. По данным систем видеоаналитики, самое сильное снижение произошло у ТРК на периферии города. Во вторые и третьи выходные декабря посещаемость крупных комплексов (более 50 тыс. кв. м) упала на 6,1% и на 7,5% соответственно. В будни — на 3,4%.

Реже стали ходить и в ТЦ в спальных районах. В крупных объектах трафик упал на 3% и 1,2% в среднем за первую и вторую недели декабря. А вот в небольших, напротив, покупательский поток сохранился примерно на уровне прошлого года.

Данные по ТРК в центре города Watcom отдельно не рассчитывает. Но, судя по тому, что в среднем по городу снижение посещаемости составило 1,2%, недостатка в клиентах такие центры не испытывают. Привлечению аудитории, вероятно, способствовала, в том числе, проведенная реконцепция: в ТРК «Галерея» в конце ноября открылось новое гастрономическое пространство Eat Market. Переосмыслил после смены собственника свое пространство и «Невский Центр»: к примеру, в начале декабря там появился первый в Петербурге магазин парфюмерной сети «Золотое Яблоко».  

Но посетители и покупатели – не одно и то же, возражают ретейлеры. Хотя Росстат в третьем квартале зафиксировал рост реальных доходов на 3,3% в целом по стране, потребительского бума не случилось. В последние месяцы траты на товары не первой необходимости в Петербурге стагнируют или сокращаются. В октябре продажи непродовольственных товаров выросли только на 0,5%, а в ноябре и вовсе упали на 1,3%.


Первые недели декабря тоже не принесли ажиотажа. Так, в «Максидоме» видят снижение по традиционным новогодним категориям – елкам и украшениям – примерно на 7% к прошлому году. «Нет снега, нет настроения украшать дом», – отмечают в компании. Но и по другим товарам спрос упал: в среднем сокращение составило около 4%.

Продавцы бытовой техники не раскрывают финансовых показателей продаж до окончания отчетного периода, но рассчитывают, что конец года продолжит умеренно позитивный тренд прошлых месяцев. «Рынок бытовой техники и электроники в январе–октябре 2019 года показал рост на 4,7%, мы ожидаем сопоставимых однозначных темпов роста и по итогам всего года», – прокомментировали в объединенной пресс-службе «М.Видео» и «Эльдорадо». Повышенным спросом в качестве новогоднего подарка пользуются смартфоны, носимые устройства, наушники и другие цифровые аксессуары, говорят в компании. При этом в первые недели декабря средний чек остался на уровне прошлого года, доля кредитов в общем объёме продаж тоже не изменилась. Отсутствие предновогоднего ажиотажа здесь связывают с эффектом «Черной пятницы». В этом году распродажи у большинства продавцов стартовали еще в начале ноября – с китайского «Дня холостяка».

«Мы не видим существенных изменений потребительского поведения по сравнению с началом осени, например», – говорит представитель ретейлера. 

Не исключено, что настроение для новогоднего шопинга испортила не только погода, но и меньшее количество праздничной иллюминации. Ранее ретейлеры объяснили, что в этом году украсили свои заведения меньше обычного из-за несогласованности позиций городских ведомств. Хотя после публикации «Фонтанки» чиновники пообещали ускорить выдачу разрешений на гирлянды и елки.  

Но бума не заметили и онлайн-продавцы. В декабре расходы на подготовку к Новому году почти не изменились по сравнению с прошлым годом, говорят в Ozon. Петербуржцы тратят на подарки около 5 тысяч рублей на 1–2 крупных подарка и пару мелких на сумму до 500 рублей. Чаще всего они приобретают книги, электронику, ювелирную продукцию и сладкие наборы. Купить и нарядить 1,5 метровую елку в среднем обходится в 3200 рублей.

«Интернет-клиенты успели воспользоваться такими акциями, как «День холостяка», «Черная пятница» и «Киберпонедельник», – говорят в Ozon. По словам аналитиков ретейлера, на распродажах, как правило, россияне покупают крупные подарки и первые элементы новогоднего декора. В первую половину декабря докупают презенты, а во вторую – заказывают продукты питания для новогоднего застолья. 

Зато оживление спроса заметили продавцы люкса. «Мы видим прирост как в абсолютных цифрах, так и в единицах товара», – рассказала директор бутика Chanel в Петербурге Алена Елисеева. Но, по ее словам, увеличение происходит благодаря туристам – как из других регионов России, так и из Китая и с Ближнего Востока. «Москвичи тоже стали чаще ездить. У нас разная закупка, и то, что есть у нас, не всегда есть в столице», – пояснила Елисеева. 


В тратах на продукты петербуржцы сдерживают себя меньше. Так, в сети «Лента» сообщили, что продажи традиционных новогодних деликатесов и подарков выросли от 2 до 12 раз по сравнению с ноябрем. «Наибольший прирост демонстрируют игристые вина и икра, а также подарочные косметические наборы», – отметили в пресс-службе ретейлера. Но данных о динамике спроса в сравнении с прошлым годом ретейлер на момент публикации не предоставил.

Обычно в предпоследнюю неделю декабря продажи на 3–4% выше по сравнению с последней неделей ноября, говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Но в этом году рост составил 7–10%. Впрочем, такой эффект он объясняет не потребительским бумом, а уходом с рынка крупного игрока – компании «Интерторг», управляющей сетями Spar и «Семья». 

«У торговых точек, которые располагаются рядом с закрывшимися магазинами, может быть двукратный рост», – отмечает Мышинский. Но основные покупки продуктов петербуржцы все же делают в два последние два дня года.

Накрыть праздничный стол в этом году для жителей Северной столицы будет дороже, чем в прошлом. Как следует из данных Росстата, апельсины выросли в цене на 8% по сравнению с прошлым годом, шампанское – на 3,5%, солёные и копчёные деликатесы из рыбы – на 3%. Зато икра лососевых подешевела на 7%. В среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля, что на 2,74% больше, чем год назад, уверены статистики. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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