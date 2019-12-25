На Петербург надвигается сплошной туман

Две столицы станут туманными в ближайшие сутки. МЧС выпустило экстренное предупреждение о тумане в Москве и Петербурге.

Петербургское управление со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует, что туман с горизонтальной видимостью 500 метров и менее ожидается в Северной столице ночью и в первой половине дня 26 декабря.

Росгидромет обещает туман в Москве уже в ближайший час с сохранением до 10:00 26 декабря.

Чтобы избежать последствий тумана и насладиться его видами, МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходов быть внимательнее при переходе дороги.

«Местами в Москве ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров», – говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс» 25 декабря.















