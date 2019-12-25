«Рабочий день закончен! Нас сегодня не минировали». Судам дали передышку от эвакуаций, но досталось ТЦ «Лиговъ»

Почти месяц авторы рассылки с сообщениями о минировании присылали письма в городской, районные суды и судебные участки. 25 декабря они отработали без эвакуаций.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, с 28 ноября и вплоть до вчерашнего дня на их электронные адреса пришло 173 письма, в которых сообщалось о взрывных устройствах. 25 декабря ни один из районных судов, участков мировых судей и городской суд Санкт-Петербурга таких угроз не получили. «Рабочий день закончен! Нас сегодня не минировали», – отметили в пресс-службе.

Этим же не могут похвастаться в торговом центре «Лиговъ» на Лиговском проспекте. По словам читателей «Фонтанки», некоторым пришлось эвакуироваться прямо из бассейна, который расположен в здании. В самом ТЦ подтвердили, что всех посетителей попросили выйти, но причину назвать затруднились.

Кроме судов, за прошедший месяц в таком же регулярном порядке прерывались занятия в школах, вузах и других учреждениях, «минировали» здания и в Москве. Сперва авторы требовали 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи предпринимателем Константином Малофеевым. Позже в рассылке они сообщали лишь об эвакуации.



