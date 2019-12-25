Чернобыльский ликвидатор из Петербурга попал в список семи отправленных в отставку силовиков, подписанный Путиным в католическое Рождество

Генерал-лейтенант внутренней службы, последние четыре года возглавлявший петербургский Университет МЧС, Эдуард Чижиков попал в список семи руководителей силовых и чрезвычайных ведомств, которых освободил от занимаемых должностей президент России.

Чижиков родился в Орловской области и по образованию кадровый военный. Как указано на сайте университета, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2008 году он организовывал связь по управлению силами и средствами РСЧС во время проведения операции по принуждению Грузии к миру и восстановлению систем жизнеобеспечения Южной Осетии. Еще через пять лет принимал участие в ликвидации последствий наводнения на территории Дальневосточного федерального округа. А в мае 2014 года Чижиков возглавлял группировку сил и средств МЧС России по ликвидации последствий наводнения в Сербии. В августе 2014 года возглавил первый гуманитарный конвой на юго-восток Украины.

В Университете МЧС «Фонтанке» сообщили, что пока документ не поступал в образовательное учреждение. Чижиков продолжает занимать свой пост и заниматься делами до поступления официальных распоряжений. В вузе также отметили, что освобождение от должности говорит о том, что он, скорее всего, будет переведен на другое место службы.







