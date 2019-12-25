В России отзывают 19 тысяч BMW X6. У них могут сломаться крепления для детского автокресла

Официальный представитель марки BMW в России ООО «БМВ Руссланд Трейдинг» объявил отзывную кампанию для кроссоверов X6 и X6M, в том числе новых. У них выявили проблемы с креплениями для детских автокресел.

Как сообщает 25 декабря Росстандарт, под отзыв попали 19 087 автомобилей BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданных с сентября 2017 года по настоящее время. Причиной стало то, что при использовании детских кресел с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля удерживающие скобы ISOFIX могут разрушиться от усталости. В таком случае крепить эти автокресла станет невозможно.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию автомобилях приварят к удерживающей скобе ISOFIX промежуточную вставку. Работы выполнят бесплатно для владельцев.



