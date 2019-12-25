Законопроект об ограничении рекламы в кино внесли в Госдуму. Испытывать терпение зрителей хотят не дольше 10 минут

В Госдуму внесён законопроект об ограничении длительности рекламы в кинотеатрах. Авторами выступили депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Елена Строкова.

Документы 25 декабря появились на сайте нижней палаты. Как отмечают законотворцы, сейчас временной лимит для рекламы не определён, из-за этого хронометраж сторонних роликов может достигать как 15, так и 30 минут и составлять до 20% от продолжительности самой кинокартины. При этом рекламу на сеансах потребителю «демонстрируют вопреки его желанию», а значит, «навязывают её».

Согласно новому предложению, общая продолжительность рекламы перед фильмами для детей младше шести лет не должна превышать пяти минут. Длительность роликов перед лентами «12+», «16+» и «18+» просят ограничить десятью минутами.

В октябре 2019 года петербурженка пыталась отсудить компенсацию морального вреда за 15 минут рекламы перед мультфильмом «Монстры на каникулах – 3». В билетах было сказано, что картина начинается в 18.00, однако перед реальным стартом зрителям показали около 10 сторонних видео, подробно разъяснили запрет на съемку в зале и научили действовать в экстремальной ситуации.





С инициативой о сокращении рекламного времени в кинотеатрах ранее выступало петербургское Заксобрание, тогда инициативу поддержали в Госдуме.



