Путин не уверен, что большинство россиян видят перемены к лучшему. Президент рассказал о закрытых опросах ФСО

Президент России Владимир Путин не уверен, что большая часть населения чувствует перемены к лучшему от реализации национальных проектов. Как пишет «Интерфакс», об этом Путин заявил 25 декабря на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, который нам предстоит добиться,— это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение»,— подчеркнул президент.

Неутешительные выводы Путин сделал из опросов общественного мнения различными структурами, которым совет «не может не доверять». В частности, речь идет о Федеральной службе охраны.

Напомним, ранее президент говорил, что к середине ноября средства на реализацию нацпроектов были освоены только на 64% от годовых значений. По данным Минфина, речь идет о сумме в 760 млрд рублей. При этом Генпрокуратура выявила около 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов.



