«Надел на голову пакет, минута-две – и он не шевелился». Помощников отставного майора Крохина снова будут судить за убийства ради квартир

В Петербурге завершено расследование дела «чёрных риелторов», специализировавшихся на кардинальном решении проблем с хозяевами. Показания против них дал бывший полицейский, который и сам приложил руку к убийствам.

Как сообщает Следственной комитет Петербурга 25 декабря, под командованием экс-полицейского Сергея Крохина в городе действовали Забар Зубов, Геннадий Агеев, Виктория Годовикова, Валентина Торочкова и Виктор Зорин. Им предъявили четыре убийства и два мошенничества с 2010 по 2015 год.

Подробностями поделился Крохин, который пополнил список убитых и назвал новые имена во время своего первого суда. В марте его приговорили к пожизненному за серию аналогичных преступлений. «Риелторы» действовали по отлаженной схеме: Крохин, работая участковым, присматривал маргинальных или престарелых собственников квартир, проверял родственников и давал отмашку.





«В основном подыскивались квартиры, где собственником являлись женщины, которые имели сына или внука. После убийства собственника наследника уговаривали вступить в фиктивный брак с одной из соучастниц, а когда она становилась законной наследницей, его также убивали», – сообщает СК.

По версии следствия, пенсионер МВД Агеев ведал оформлением наследства и реализацией квартир, Зубов и Зорин были непосредственными исполнителями. Преступники пытались инсценировать жертвам передозировку наркотиками, особо упрямых душили.

«Напоил его, привел в состояние алкогольного опьянения. Привезли сюда, Зубов грубо сел ему на грудь, надел на голову пакет, минута-две – и он не шевелился», – во время следственного эксперимента делился воспоминаниями Крохин.

Сам он, как установил суд, лично убивал дважды. Его дело выделено в отдельное производство и по новым эпизодам слушается Колпинским судом. Зубов и Зорин в 2017 году приговорены по прошлым эпизодам к 8 и 9,5 года в колонии.



