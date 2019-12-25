Данные о рейсах общественного транспорта будут храниться на бортовом оборудовании, пока система не прозреет. Онлайн-карта Петербурга все еще не работает

Вся информация о совершенных рейсах будет храниться на бортовом оборудовании самих автобусов, троллейбусов и трамваев Петербурга. Когда связь с «Организатором перевозок» будет восстановлена, ему передадут эту информацию.

О том, как «Организатор перевозок» будет выходить из сложившейся ситуации, «Фонтанке» рассказали 25 декабря в самом учреждении. Напомним, ранее стало известно, что карта Петербурга, на которой в режиме онлайн должны отображаться автобусы, троллейбусы и трамваи, не работает, как минимум, уже второй день.

В комитете по информатизации и связи корреспондента направили в «Организатор перевозок», который является оператором информационной системы. Там пояснили, что проблема возникала не в самой системе, а на межсерверном гейте при передаче данных, объяснили в учреждении. После этого комитет настоял на отправке официального запроса.

Между тем данные о проделанной транспортной работе необходимы для расчета субсидий, которые город платит перевозчикам. Помимо хранения на бортовом оборудовании, информацию о совершенных рейсах аккумулируют диспетчеры на конечных станциях.





Чиновники уточнили, что в данный момент страдает именно навигационная система, платежная функционирует нормально.

Напомним, с 2015 года в городе продолжается эпопея по созданию комплексной информационной системы управления общественным транспортом, которая должна заменить две действующие: навигационно-диспетчерскую (АСУ) и платежную (СЭКОП). На прошлой неделе стало известно, что Смольный решил расторгнуть контракт на разработку системы, считая, что из 450 млн, которые выделены на 4-й этап работ, закрыто менее 30 млн. Подрядчик — НТЦ «Измеритель» — с выводами приемочной комиссии не согласен.