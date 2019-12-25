Поезд-сказка: что не рассказали федеральные телеканалы о севастопольском экспрессе

Первый поезд с материка в Крым мог стать главным пиар-приключением года, но операцию смазали подстаканники.

автор фото Валерий Матыцин/ТАСС

Журналисты, пропагандисты, блогеры и искатели легкой славы собрались в первом поезде, которому предстояло проехать по Крымскому мосту в Севастополь. Состав тронулся без начальника, а пока руководитель догонял, в плацкартных вагонах разгоралась битва за подстаканники. Логичным завершением путешествия этого ковчега мог бы стать удар молнии. Корреспондент «Фонтанки» почти двое суток провел в поезде номер семь «Таврия» и почувствовал дыхание славного советского прошлого нашей великой страны. Но все испортил Интернет.

С самого начала это был необычный состав. На Московском вокзале внимательные заметили, что на локомотиве вместо аббревиатуры «РЖД» зияет закрашенный серым прямоугольник, на проводницах береты не традиционно красного, а зеленого цвета, а на официальном сайте РЖД нет новостей про восстановление железнодорожного сообщения с полуостровом. Все просто: официально РЖД к поезду не имеет отношения, маршрутом занимается отдельный перевозчик, «Гранд сервис экспресс». К слову, его сайт рухнул сразу же после начала продажи билетов, которые оказали очень востребованы.

Поезд номер семь идет из Петербурга до Севастополя 43 часа 25 минут, а плацкарт стоит не намного дешевле, чем место в самолете. Зато теперь в Крым можно добраться через самый длинный мост в Европе, оставляя минимальный углеродный след. И без ограничений по весу багажа. Особый смысл это имеет на обратном пути, отягащенном крымскими винами.

Но главное в путешествии поездом — само путешествие. Романтика плацкартного вагона, нехитрые деликатесы бабушек на стоянках, родные просторы за окном. А как будут встречать первый севастопольский поезд на станциях, которые оживут впервые с 2015-го?





Приключения начались практически сразу же. Ровно в 14:00 23 декабря севастопольский экспресс покинул вокзал без начальника поезда Александра Калеущенко. Пока тот перед камерой докладывал президенту о готовности к историческому событию, вагоны за его спиной пришли в движение. «Догоняйте», – распорядился глава государства. Благо на соседних путях стоял под парами скоростной «Сапсан». На станции Угловка поезд номер семь вновь обрел руководителя. А вот обычным пассажирам удалось выйти на платформу и подышать свежим воздухом только в два часа ночи: первая продолжительная стоянка случилась в Рязани. Поезд при этом делал технические остановки, на которых пропускал те же «Сапсаны», не открывая дверей. Тяжелее всего пришлось курильщикам: гонимые своей пагубной привычкой, они метались в поисках места, где можно дымить. Нельзя было повсеместно. В конце концов характерный запах потянулся из тамбура за вагоном-рестораном. Главной заботой полицейских, патрулировавших состав, стали две беды: кто тут только что покурил и зачем в вагоне-ресторане так много наливали.

Но основной интригой путешествия были фирменные подстаканники с изображением Крымского моста и надписью «Таврия». Ряд СМИ поспешили сообщить, что все пассажиры первого поезда получат по подстаканнику в подарок. Однако в самом поезде оказались не в курсе. Проводники, которых никто не предупредил, простодушно предлагали пассажирам ценный сувенир (в комплекте — ложечка и стакан из настоящего хрусталя) приобрести за кровные — всего-то по 1950 рублей. Пассажиры при деньгах быстренько расхватали все вагонные запасы, зажмуриваясь на ценник. Остальные почувствовали горький вкус неравенства и обманутых ожиданий.

В поезде начался подстаканниковый бунт. Поползли тревожные слухи, что все подарки раздали купейным вагонам, и что сам Путин уже в курсе. Недовольные очень быстро достали проводников, пресс-службу перевозчика и даже начальника поезда, который тщетно надеялся выспаться после недолгой, но все-таки нервной погони за составом и последовавшей за нею «напряженной ночи». И все это — на фоне сновавших по вагонам корреспондентов всех возможных телеканалов и информагентств, которые задавали пассажирам одни и те же вопросы: «Как вы оказались в этом поезде?», «Что вы будете делать в Севастополе?» и «Как едется?».

К вечеру 23 декабря по вагонам начали курсировать проводники со связками пакетов, в которых угадывались очертания коробок с логотипом «Таврия». Пассажиры замерли в предвкушении. Однако в некоторые плацкартные вагоны прибыли совсем другие подарки: беспроводные наушники или пауэрбанки. Объяснили это тем, что сувениры распределялись в случайном порядке, кому-то повезло на подстаканник, а кому-то – нет. Это только распалило народный гнев. «Несите обещанные подарки, иначе мы в «Ютьюбе» разговаривать будем», – заявляли обиженные пенсионеры. К ночи их удалось успокоить обещаниями все решить утром, но потом случилась Рязань. Там в поезд подсели новые пассажиры, и борцы за подстаканники получили мощное подкрепление.

Апогеем стал рейд пресс-службы по вагонам вечером 24 декабря. Молодой человек с добрыми оленьими глазами вручал ошалевшим людям пакеты не-с-подстаканниками и приговаривал: «Вы не имеете права постить это в социальные сети, потому что несете уголовную ответственность». Вместо ответа на вопрос, зачем запугивать граждан, он ловким ударом выбил из рук корреспондента «Фонтанки» мобильный телефон. И сообщил об «уголовной ответственности за видеосъемку». Уже на подступах к Симферополю компромисс все-таки нашли. Проводники пустили по вагонам листочки, – жаждущим подарка предлагалось вписать имя, номер билета и адрес — подстаканники им пообещали выслать почтой. Учитывая, что в поезде было порядка 530 пассажиров, глупая история с подстаканниками обошлась компании-перевозчику не менее чем в миллион рублей — и репутационные потери.

Еще одним разочарованием стало расписание поезда. Остановки в Москве не было, знаковую для южного направления станцию Миллерово тоже проехали насквозь. «Почему Крымский мост — только в два часа ночи? Что мы в темноте увидим?», – переживали пассажиры. Журналисты переживали не меньше. Им удалось найти единственную выгодную точку для фото- и видеосъемки культового объекта — круглое окошко в хвосте состава. Однако очень быстро выяснилось, что смотреть в него будет только транспортная полиция. Тем не менее, поездная бригада сделала все, что могла: за несколько минут до моста по громкой связи объявили, что он вот-вот будет, да еще и скорость сбросили, чтобы встреча с достопримечательностью не оказалась совсем уж мимолетной. В вагонах кричали «Ура!» и аплодировали. Но качественные кадры оказались только у тех, кто забрался на верхнюю полку и рискнул высунуть в открытую форточку руку с телефоном.

Не удалось пассажирам разжиться ни картошкой, ни пирожками на станциях. «Всех бабушек разогнали давно, это же несанкционированная торговля», – объяснили проводники. И только в Тамани, где в поезд подсели строители Крымского моста, пассажиров тринадцатого вагона угостили пирожками с квашенной капустой местные жители.

Самой настоящей станцией-призраком оказалась остановка «Разъезд-9 километр» рядом с Крымском. Там севастопольский поезд стоял полчаса поздним вечером 24 декабря, пережидая замену локомотива «без знамен» на локомотив Крымской железной дороги. Ни магазинов, ни местных жителей здесь не было, только пустой, с иголочки, вокзал с кассой, крошечным залом ожидания и рамкой металлодетектора.

Большинство станций встречали исторический поезд обыденно. Только в Лисках утром 24 декабря к составу вышли местные ветераны ВМФ, которые устроили пляски с андреевским флагом, да в Бахчисарае двухминутную стоянку скрасила толпа бабушек с шариками и флажками «Единой России», которые кричали «Ура» и «Спасибо Путину!».

Остальную музыку севастопольский поезд вез с собой. Получасовая стоянка в Ростове оказалась бы невероятно унылой, если бы не гармонист Николай из одиннадцатого вагона. Он шел по перрону, а вокруг него плясали пенсионеры и матери подталкивали к нему младенцев. «Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке!», – отжигал Николай на радость публике. Еще одним заметным явлением стал 75-летний Валентин Макаров из Кингисеппа. В Ростове он предстал перед народом в образе Деда Мороза, в красной шубе и с волшебным посохом. При виде него пассажиры радовались, как дети, и даже забыли про обещанные подстаканники. Для него внезапно и Снегурочка нашлась. Инесса Пасечник специально приехала в Ростов из Кабардино-Балкарии, чтобы сесть на первый поезд в Севастополь. На перрон она пришла в подвенечном белом платье со шлейфом, кружевами и девятью слоями фатина. «Я не Снегурочка и не невеста, я — снежная королева, – объяснила она. – Просто мне захотелось порадовать пассажиров своим образом, снега же все равно нет. Платье я купила специально для этого. В Севастополе я хочу посмотреть самую главную военно-морскую базу нашей страны, я слышала, она там находится».

Были в поезде и другие звезды. Активисты Российских студенческих отрядов в форменных курточках, усыпанных значками, то и дело вводили в заблуждение пассажиров своим юным видом, и обеспокоенные граждане досаждали проводникам вопросом: почему у вас в вагоне без присмотра едет группа детей? Видеоблогер Игорь из Евпатории, известный в Интернете как «Капитан Крым», умудрялся вести трансляции даже с пустых перронов. Актер Алексей Огурцов, известный командировками в Сирию, ходил по вагонам, гасил конфликты и братался со всеми желающими. 97-летний герой Великой Отечественной войны Александр Попов из Великого Новгорода не отказал в интервью ни одному журналисту, а в конце путешествия подарил врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву памятный альбом с уникальными фотографиями 85-го отдельного танкового Севастопольского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. Члены «Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» на каждой станции разворачивали свой желтый флаг, чтобы с ним сфотографироваться. Попала во все новости жительница Пушкина Людмила Имшенецкая, которая в свои неполные 82 года умудряется откладывать деньги с пенсии и путешествовать по всему миру.

«Я на продукты трачу не больше четырех тысяч рублей в месяц, – рассказала она. – Беру ребрышки, горох, картошку, варю супчик, кипячу его и ем две недели. Ничего лишнего никогда не покупаю. Накопила на тур Вьетнам-Лаос-Камбоджа, отправляюсь 1 марта. А в эту Европу я бы и бесплатно не поехала, они всех бомбят ради нефти и своих интересов, а потом удивляются, почему к ним столько беженцев едет».

В Севастополе поезд встретили, как родной. На перроне играл военный оркестр, пел хор ВМФ, нарядные местные жители танцевали «Севастопольский вальс». Но самым искренним выглядел человек, забравшийся на красный экскаватор среди каких-то развалин в нескольких километрах от города. Ранним утром среди разрухи, которая рано или поздно будет упорядочена, не рассчитывая быть замеченным фотографами и телекамерами, он стоял на брошенной технике и махал проезжающему мимо поезду шапкой.

Фото: автор фото Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»