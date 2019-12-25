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27.12.2019 18:00
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Царскосельский Новый год соберёт честной народ

Жители микрорайона «На Царскосельских холмах» готовятся к встрече Нового года. Строительная компания «Терминал-Ресурс», возводящая малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы», приглашает на праздник жителей и гостей.

Царскосельский Новый год соберёт честной народ

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Место встречи – «Образцовый квартал 4»

Совместные мероприятия во дворах «Образцовых кварталов» постепенно становятся доброй традицией района. Как и в прошлом году, жители Царскосельских холмов соберутся для проводов старого и встречи нового года. В этот раз праздник пройдёт во дворе жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Он введён в эксплуатацию минувшим летом.

Светлана и Олег, новосёлы:

– Мы давно мечтали о собственном жилье. Сначала жили с родителями, затем был период, когда жильё снимали. И вот, наконец, собственная квартира. Довольны, что получили её раньше, чем следовало из документов – застройщик все дома сдаёт досрочно, наш не стал исключением. Сразу приступили к ремонту и в ноябре заехали. Остались мелкие доделки, с ними справимся постепенно. Главное, что Новый год встретим в своей новой квартире. Поставили ёлку, повесили гирлянды – вдвойне праздничное настроение! Уже оценили преимущества индивидуального отопления, и пусть за окном зимняя стужа, у нас тепло и уютно. Желаем каждому в 2020 году обзавестись собственным домом!

Новогодние герои ждут!

Новогодние гуляния для жителей Царскосельских холмов и гостей состоятся 29 декабря, в воскресенье, в 12.00 (0+). На праздник приглашаются все желающие, от мала до велика.  Герои мультфильмов,  утки-проказники представят новогоднее шоу. Детей ожидают захватывающие приключения, поздравлении и сюрпризы. Взрослые смогут получше познакомиться, обсудить совместные планы и новости.  В программе праздника также угощения и горячие напитки.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Планы 2020

Застройщик «Образцовых кварталов» ООО «Терминал-Ресурс» уделяет внимание не только качеству строительства, но и благоустройству территории. Каждый объект вводится в эксплуатацию с уютным обустроенным двором, в котором установлены детская и спортивная площадки, высажены деревья, вымощены дорожки. Удовлетворённость жизнью во многом зависит и от атмосферы, которая формируется в малоэтажных жилых комплексах. Когда соседей немного, они быстрее знакомятся между собой, развивают общие традиции, совместно присматривают за детьми. В «Образцовые кварталы» часто переезжают из разных густонаселённых частей Петербурга, желая сменить обстановку. 

В следующем году на Царскосельских холмах будут введены в эксплуатацию сразу два новых жилых комплекса, достраивается коммерческий объект – бизнес-парк «Гараж». В его составе – четырёхуровневый паркинг на 300 машиномест и коммерческое двухэтажное здание.

В районе развивается транспортная инфраструктура. Строятся новые автодороги, ведутся подготовительные работы для прокладывания Южной широтной магистрали – она соединит Волхонское шоссе с Московским. Разрабатывается проект железнодорожной станции «19-й километр», с которой будет легко добраться до Луги и Балтийского вокзала.


Новая квартира по новогодней цене

В декабре застройщик подготовил для своих покупателей приятный сюрприз. На готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» предоставляется скидка от 25 000 до 200 000 рублей. Бронирование производится бесплатно! Сроки акции: с 6.12.2019 по 30.12.2019.

Подробности в офисе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес-парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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