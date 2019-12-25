BMW в Комарово в дерево отправил обгон. Молодой водитель не справился с машиной

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей утром 25 декабря в Курортном районе Петербурга. В ней погибли водитель и пассажир.

По уточненным данным ГИБДД, авария произошла в 10:20 на 6-м километре Зеленогорского шоссе. 25-летний водитель автомобиля BMW при совершении обгона не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Происшествие попало на видео.

В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир погибли на месте до приезда медиков. BMW от удара разлетелся на части, двигатель вырвало и отбросило в ручей.





В соцсетях пользователи предположили, что водитель «БМВ» мог поймать аквапланирование. Отметим, что за сегодня это уже второе смертельное ДТП, к которому привел неудачный обгон. Утром на трассе «Скандинавия» столкнулись четыре машины. В результате один из водителей погиб, еще три человека получили травмы.