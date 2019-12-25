После вопроса Путину из Ленобласти Дрозденко вступил в «мусорную» переписку с Бегловым

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко просит Смольный поделиться данными о городских отходах и позволить отслеживать петербургские мусоровозы. Ранее из той же области Беглова поторопили именем Путина.

О том, что Дрозденко направил письмо петербургскому коллеге, пишут 25 декабря 47news. По словам губернатора Ленинградской области, он попросил предоставить областному регоператору («УК ООЛО») доступ к информации об образователях и о количестве отходов в Петербурге. От городских перевозчиков также хотят, чтобы они установили датчики ГЛОНАСС на все свои машины и заключили трёхстороннее соглашение с областным оператором и полигонами. Кроме того, Дрозденко ждет от Смольного, что городское правительство поднимет вопрос о сортировке мусора в черте Петербурга, и интересуется его планами по строительству мусоросжигающих предприятий.

Напомним, часть этой информации правительство Ленинградской области может почерпнуть из проекта территориальной схемы по обращению с отходами, который в начале недели Смольный выставил на общественное обсуждение. В частности, там перечислены образователи отходов и их ориентировочный объем. Однако в этом же документе почему-то оказались два областных участка, на которых город собирается строить завод и полигон, хотя ранее сама область исключила эти территории лесного фонда из своей схемы.



