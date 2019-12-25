«Россети Ленэнерго» запустили первую в Петербурге цифровую подстанцию. От нее запитана трасса М-11

В Пушкинском районе введена в эксплуатацию первая в Санкт-Петербурге цифровая подстанция 35/10 кВ «Детскосельская». Это пилотный проект компании.

Как сообщает пресс-служба «Россети Ленэнерго», 25 декабря состоялся торжественный запуск оборудования подстанции. Компания провела реконструкцию энергоисточника в целях электроснабжения скоростной автодороги «Москва – Санкт-Петербург» (М11). Кроме того, работы были направлены на повышение качества и надежности электроснабжения Пушкинского района, поселка Детскосельский, поселка Московская Славянка, деревни Глинки.

В частности, были смонтированы здание пункта управления подстанции, распределительные устройства, автоматизированные системы. На подстанции установлены два новых силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый, микропроцессорные терминалы защит и автоматизированная система интеллектуального коммерческого учета электроэнергии.

Ранее гендиректор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин рассказывал «Фонтанке», что расходы на цифровую трансформацию до 2030 года превысят 50 млрд рублей. Программа подразумевает автоматизацию сети 6–20 кВ, создание цифровых районов электрических сетей, строительство новых цифровых подстанций 35–110 кВ и реконструкцию старых. Кроме «Детскосельской», должны быть запущены цифровые подстанции «Мартышкино», «Подпорожская» и «Московская товарная».



