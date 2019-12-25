«Что они там делают?» Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции заявил, что Анкара рассматривает ввод войск в Ливию, чтобы не допустить «ущемления прав братьев». По его оценке, в самой восточной стране Магриба уже дислоцированы военные из других стран, включая Россию.

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?» – цитирует 25 декабря заявление Реджепа Тайипа Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

По его словам, Турция выступает за признание на международном уровне так называемого правительства национального согласия, которому противостоит армия Халифа Хафтара. Эрдоган уверен, что у мятежного фельдмаршала «нет никаких полномочий». Если последует запрос от официального Триполи, то турецкие военные готовы действовать, чтобы «не допустить ущемления прав братьев».

Ранее Владимиру Путину задавали вопрос о ЧВК в Ливии во время ежегодной пресс-конференции. Журналист Anadolu напомнил, что западные журналисты пишут о российских наемниках на севере Африки. Президент России парировал: «Вы верите тому, что пишут в западных СМИ?» Путин повторил позицию МИД РФ о том, что российская сторона в контакте со всеми участниками ливийского кризиса. По его словам, Россия «была против использования в Ливии вооруженных сил» и выступает за «прекращение боевых действий».



