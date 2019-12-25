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Власть
25.12.2019 17:15
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«Что они там делают?» Эрдоган рассказал о двух тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции заявил, что Анкара рассматривает ввод войск в Ливию, чтобы не допустить «ущемления прав братьев». По его оценке, в самой восточной стране Магриба уже дислоцированы военные из других стран, включая Россию. 

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?» – цитирует 25 декабря заявление Реджепа Тайипа Эрдогана турецкое агентство Anadolu. 

По его словам, Турция выступает за признание на международном уровне так называемого правительства национального согласия, которому противостоит армия Халифа Хафтара. Эрдоган уверен, что у мятежного фельдмаршала «нет никаких полномочий». Если последует запрос от официального Триполи, то турецкие военные готовы действовать, чтобы «не допустить ущемления прав братьев».

Ранее Владимиру Путину задавали вопрос о ЧВК в Ливии во время ежегодной пресс-конференции. Журналист Anadolu напомнил, что западные журналисты пишут о российских наемниках на севере Африки. Президент России парировал: «Вы верите тому, что пишут в западных СМИ?» Путин повторил позицию МИД РФ о том, что российская сторона в контакте со всеми участниками ливийского кризиса. По его словам, Россия «была против использования в Ливии вооруженных сил» и выступает за «прекращение боевых действий». 


Справка:

В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Считается, что именно вмешательство Запада привело Ливию к братоубийственной гражданской войне. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла. 

Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. О своих политических амбициях заявил и Каддафи-младший, который уже заручился поддержкой в Москве. Российский МИД неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения со всеми сторонами. 

Осенью 2018 года таблоид The Sun писал, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила  туда офицеров ГРУ. The New York Times в начале ноября этого года сообщил о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали «небылицами»). Кроме того, Bloomberg писал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК «Вагнера», а издание «Проект» сообщало о работающих на территории страны политтехнологах, якобы сотрудничающих с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

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