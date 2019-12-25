В списках не значились. В России появится единый реестр турагентов

Единый федеральный реестр туристических агентов появится в России в 2021 году. Об этом заявил 25 декабря на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сейчас туры формируют туроператоры, а продают их турагенты. Иногда возникают ситуации, когда последние, получив деньги клиентов, закрываются и не перечисляют плату за путевки. «Эту ситуацию необходимо изменить», – заявил Медведев.

На данный момент в России существует реестр туроператоров. Включение в аналогичный список турагентов будет обязательным и бесплатным. Реестры будут заполняться в электронном виде. В них также будет указываться информация о посредниках турагентств. «Если тот или иной агент числится в реестре, значит, у него действительно есть право продавать такие путевки»,— уточнил премьер.

За непредоставление данных может быть введена административная ответственность.







