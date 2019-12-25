Масштабная кара. За неправильную парковку житель Подмосковья проколол колёса 76 машинам

«Я не совершал преступление. Преступление совершали те, кто их туда поставил», – так объяснил полиции свой поступок житель Подольска, который минувшей ночью пробил колёса 76 автомобилям.

Как пишет 25 декабря издание Podolsk.ru, прогулку вандала снимала камера наружного наблюдения. На записи видно, как он обходит машины, стоящие на газоне (о том, что это газон, остаётся только догадываться – травы там практически нет), и методично прокалывает шины.

Местные жители заметили вандала и сообщили в полицию. В результате погони его задержали. Он объяснил своё негодование в отделе и сказал, что раскаивается.





Как выяснилось, это один из жителей соседнего дома, отмечает издание. По словам соседей, мужчина обычно ведёт себя спокойно, пока не выпьет.



