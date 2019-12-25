Махмуд, поджигай! В ресторане «Монпансье» полыхали праздничные фрукты

Шеф-повар ресторана «Хорошее место» рассказал о начале пожара, из-за которого 25 декабря в считаные минуты опустел ТРЦ «Монпансье» в Приморском районе Петербурга. Технику приготовления фламбе местным мастерам ещё предстоит освоить.

По словам сотрудника, утром на кухне «Хорошего места» фламбировали фрукты для десерта из праздничного меню. Открытый огонь, которым воздействовали на блюдо, вышел из-под контроля: загорелись не только фрукты, сработала пожарная тревога.

Как заявляют в «Монпансье», после сигнала торгово-развлекательный центр, натренированный регулярными учениями, эвакуировался за три минуты. На свежем воздухе оказались порядка 500 человек, наблюдающих за чёрным дымом, который валил из трубы ТРЦ.

Огонь на кухне, уточняют в администрации, укротили своими силами. По данным МЧС, в ресторане на первом этаже обгорел один квадратный метр.



