Пострадавший в драке на Марата остался без глаза. Так его просили «замять» вопрос с полицией

Пострадавшие в драке возле «Океанариума» братья оказались в больнице после того, как им предложили «замять» конфликт, несколькими часами ранее произошедший в баре на Думской улице. Госпитализации предшествовала беседа в 28-м отделе полиции.

О начале конфликта «Фонтанке» 25 декабря рассказала супруга пострадавшего Мария. По ее словам, вместе с мужем и общими друзьями в ночь на понедельник, 23 декабря, она отдыхала в баре на Думской улице (по ее воспоминаниям, это был клуб «Дверь 9», в самом заведении «Фонтанку» заверили, что драка в ту ночь была у соседей в «Синем Пушкине»). В какой-то момент между ними и компанией из пяти человек начался конфликт. По словам Марии, в беседе на повышенных тонах участвовали охранники заведения. Что стало поводом для напряженного разговора, она так и не поняла. Девушка попыталась помочь супругу, но ее схватили сзади, придушили и распылили в лицо перцовый газ. На какое-то время она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, участники конфликта отправились в 28-й отдел полиции.

Мария дала объяснения и на скорой уехала в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга (справка из больницы есть в распоряжении «Фонтанки»). Как ей объяснил супруг, в скором времени всех из отдела отпустили, уже на улице к ним подошли оппоненты и предложили отъехать и поговорить, чтобы историю «замять». Примерно в полу километре от отдела, у «Океанариума», дорогу «Тойоте», за рулем которой был один из братьев, перекрыл черный «Лэнд Крузер». Рядом оказались еще два автомобиля. Разговор долгим не вышел, по воспоминаниям супруга Марии, звучали прямые угрозы. Вскоре раздались выстрелы, машина пострадавшего начала движение – видео ее хаотичного движения поперек улицы накануне было опубликовано в СМИ.





Пули попали в лобовое стекло и зеркало, глаз и шею младшему брату. Молодого человека, утверждает Мария, за ноги вытащили из машины и несколько раз ударили, один из пинков пришелся в лицо. Медики глаз спасти не смогли. Как сообщалось ранее, у второго из братьев сломаны несколько ребер и гематомы по всему телу.

В сотне метров от места драки вскоре были задержаны двое. 30-летний петербуржец, по данным «Фонтанки», сейчас проходит по уголовному делу как свидетель. Второй, 28-летний уроженец Дагестана Магомед Далгатов, пока еще находится в изоляторе временного содержания, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу как подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда с применением оружия.



