«Пусть висит, как дамоклов меч». ЦИК пригрозил петербургскому избиркому роспуском

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова допустила, что петербургский избирком будет распущен. Об этом она заявила на заседании ЦИК 25 декабря.

Члены Центризбиркома остались недовольны анализом нарушений, который по их поручению провела петербургская комиссия. Работу региональных коллег они назвали формальной и поверхностной. ЦИК дал городскому избиркому срок до 1 марта, чтобы проанализировать ошибки заново и принять меры для оздоровления системы.

«Я уверена, что Горизбирком в нынешнем составе вряд ли в состоянии возглавить процесс по масштабному оздоровлению всей избирательной системы. Но шанс мы даем, – заявила Элла Памфилова. – Если мы увидим, что не справилась комиссия, у нас появляются основания расформировать комиссию. Исключительная мера, по-моему, никто ей никогда не пользовался на этом уровне. Но мы такую возможность сейчас формируем. И пусть это висит как дамоклов меч — или как стимул».

Муниципальные выборы в Петербурге, прошедшие с многочисленными нарушениями, вызвали нарекания не только у проигравших кандидатов, но и у Центральной избирательной комиссии. Элла Памфилова докладывала президенту, что петербургская кампания была «беспрецедентной по цинизму и нарушениям». Городской избирком, выполняя требование вышестоящего органа, признал неудовлетворительной работу 16 избирательных комиссий муниципалитетов (всего их в Петербурге 111) и обратился в суд с требованием распустить четыре из них.



