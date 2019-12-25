Мейвезер обогнал Роналдо и Месси в рейтинге самых богатых спортсменов десятилетия

За последние десять лет существенно выросло число атлетов, которые зарабатывают больше 80 миллионов долларов в год. До 2010-го таким результатом мог похвастаться только американский гольфист Тайгер Вудс.

«Больше всех остальных в 2010-х заработал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. За последние 10 лет он заработал 915 миллионов долларов, на 115 миллионов долларов больше, чем любой другой спортсмен, причем без каких-либо выплат от владельца команды или спонсорских сделок на астрономические суммы», – сообщает 25 декабря Forbes.

Составители рейтинга не смогли ответить на вечный вопрос, кто лучший футболист мира – Криштиану Роналду или Лионель Месси, однако подсчитали, что португалец богаче на 50 миллионов долларов. Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии успешно монетизирует свою славу в социальных сетях, зарабатывая на рекламных контрактах, так как по количеству подписчиков его никому не удалось превзойти. За 10 лет он получил 800 миллионов долларов. Аргентинец Месси, в свою очередь, может похвастаться самой высокой зарплатой среди игроков в командных видах спорта, которая позволила ему заработать 750 миллионов долларов за десятилетие. Оба заняли второе и третье места соответственно.

На четвертом месте форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который стал самым богатым баскетболистом. За 10 лет он заработал 680 миллионов долларов. Замыкает пятерку единственный представитель тенниса в топ-10 Роджер Федерер с результатом в 640 миллионов долларов, из которых почти половина – это рекламные контракты.





Далее идут два гольфиста – Тайгер Вудс (615 миллионов) и Фил Микельсон (480 миллионов). На 8-й строчке боксер Мэнни Пакьяо (435 миллионов), на 9-й – баскетболист Кевин Дюрант (425 миллионов), а замыкает десятку шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон с результатом в 400 миллионов долларов.