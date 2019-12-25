Любительский театр «Большая комната» поможет благотворительным организациям Петербурга

Любительский театр «Большая комната» покажет постановку «Ворон» по пьесе Карло Гоцци. Все собранные с продажи билетов средства направят благотворительным организациям Северной столицы.

«"Большая комната" – это компания друзей, которые любят театр и хотят сделать доброе дело», – говорят о себе участники театра, которые не являются профессиональными актёрами. Они – любители и энтузиасты.

Нынешняя постановка вторая в списке благотворительных дел театра. В прошлом году друзья впервые поставили домашний благотворительный спектакль по пьесе Бориса Акунина «Две кометы в беззвёздном небе» и собрали для благотворительного фонда AdVita («Ради жизни») и «Ночлежки» 85 тысяч рублей.

В этот раз актёры-энтузиасты взялись за пьесу Карло Гоцци. «Мы взяли пьесу «Ворон», перенесли действие в 40-е годы XX века, добавили суровых гангстеров, роковых женщин, перестрелки и даже танцы на пилоне. Приправили всё это отличным джазом и щепоткой магии. В общем, получилась захватывающая нуарная история о долге, самопожертвовании и настоящей любви», – рассказала режиссёр спектакля Анастасия Холодилова.

Показы состоятся 7, 8 и 11 января в 19:00 в штаб-квартире «Ночлежки» на Проспекте Кима, 6 (метро «Приморская»).

Все средства от продажи билетов будут перечислены в БФ AdVita, который помогает людям с онкологическими заболеваниями, благотворительную организацию «Перспективы», оказывающей поддержку детям и взрослым с тяжёлой инвалидностью и их семьям, а также в «Ночлежку», помогающей бездомным людям.