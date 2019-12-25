На Неве накренили «Арктику». Новейшему атомному ледоколу устроили стресс-тест чугунными чушками

Сотня специалистов Балтзавода и три крана и буксира провели кренование самого большого в мире атомного ледокола «Арктика» в акватории Невы.

Фото: Балтийский завод

Кренование – искусственное создание крена для определения положения центра тяжести с целью получения данных по определению остойчивости судна, то есть способности плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент, и возвращаться в состояние равновесия по окончании воздействия. Создавался крен на «Арктике» с помощью чугунных чушек. Для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса, сообщили 25 декабря на заводе.

Ледоколы проекта 22220 – универсальные (двухосадочные), поэтому операции по кренованию здесь уделяется особое внимание. Полученные данные будут включены в эксплуатационную документацию атомного ледокола.





«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала первый выход ледокола в Финский залив на испытания. И проход под мостом ЗСД, от которого мачту ледокола отделяли считаные метры.

Ожидается, что уже в мае 2020 года, после завершения испытаний, «Арктика» будет передана заказчику – госкорпорации «Росатом». Она должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.