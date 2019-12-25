СМИ: Экс-министр связи Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела и отправился под домашний арест. Это связывают с IP-адресами на миллионы долларов

Экс-министр связи Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела и был отправлен под домашний арест в Москве.

Как 25 декабря пишет Meduza со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Москвы Ольгу Бондареву, с ходатайством об аресте полного тезки бывшего замминистра связи Алексея Солдатова 13 декабря в суд обратился следователь. До 28 января 2020 года Солдатова отправили под домашний арест. То, что речь идёт об одном из основоположников Рунета, журналистам подтвердил источник. В суде от комментариев отказались.

Как пишет издание, уголовное дело возбудили по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Оно может быть связано с передачей Российским научно-исследовательским институтом развития общественных сетей пула почти полумиллиона дефицитных Ipv4-адресов чешской компании Reliable Communications s.r.o. О сделке стало известно в начале декабря.

Именно Алексея Солдатова называют владельцем 50% Reliable Communications s.r.o., а оставшейся половины – структуру Private Equity Center s.r.o., которой также принадлежит ООО «Релком Групп», предлагающее продажу IPv4-адресов. Как писали СМИ, среди тех, кто вынужден оплачивать услуги чешской компании по повышенным ценам, значатся государственные структуры.





IP-адреса с четырьмя полями на вторичном рынке сегодня могут стоить от $20 до $25. Они же в количестве 500 тысяч оцениваются в $9,8– $12,25 миллиона. Такие расценки связаны с тем, что пул этих IP был полностью исчерпан Европе и СНГ 25 ноября.



