Беспилотный электрический DeLorean в Стэнфорде «жжёт резину» в дрифтах. Сугубо в научных целях

Двое сотрудников Стэнфордского университета нестандартно подошли к исследованию технологий автономного транспорта. Они переделали DeLorean DMC12 в беспилотный электрокар, который умеет дрифтовать.

Почему именно DeLorean, а не, скажем, похожий на него конструктивно Chevrolet Camaro? Потому что DeLorean это стильно и круто – так объяснили свой выбор Йон Го и Крис Гердес изданию Autoblog. Большинство прототипов беспилотников сейчас работают в сравнительно несложных дорожных условиях. Во всяком случае, ни один из прототипов Waymo – лидера разработок автономного транспорта – никогда не видел снега или льда. Да и многие другие компании, разрабатывающие беспилотники, проводят тесты в Калифорнии, где почти всегда светит солнце.

Цель работы инженеров из Стэнфорда – проверка поведения беспилотников в экстремальных условиях. Именно поэтому они заставляют свой «Делореан» 1981 года выпуска жечь резину в жестком дрифте, не говоря уж о резких заносах на льду или аквапланировании. «Мы хотим, чтобы машины были способны избегать аварий во всех случаях, когда это позволяют законы физики», – так сформулировал задачу экспериментов Крис Гердес.





Видео: YouTube/Stanford

Культовому «Делориану» дали имя MARTY – Multiple Actuator Research Test Bed for Yaw, что в переводе на русский означает «Платформа для исследования множественных приводов для исключения рыскания».Оригинальный бензиновый 2,8-литровый двигатель, который Autoblog охарактеризовал как «анемичный», заменили на два электродвигателя, слишком мягкую подвеску сделали более спортивной, а рулевое управление целиком передали компьютеру, который способен полностью повернуть передние колеса, от упора до упора, менее чем за секунду.

Результат впечатлил не только самих исследователей, но и чемпиона мира по дрифту 2015 года норвежца Фредерика Аасбо. Он был поражен, насколько точно и быстро беспилотный MARTY в считанные минуты проходит сложную трассу Thunderhill Skidpad, не сбив ни одного конуса. «Мы прошли уже 90 процентов пути к будущему без водителей», – считает Крис Гердес.