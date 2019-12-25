Петербургская биржа стала площадкой для санкционных компаний. Там разместился банк из Крыма

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) стала площадкой для размещения компаний, попавших в санкционный список Минфина США. Ранее от этой роли отказалась Московская биржа.

«Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ (работающий в Крыму. — Прим. ред.), размещение — в первом квартале. Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа — это будет та биржа, которая будет такого рода облигации обслуживать», – цитирует 25 декабря ТАСС заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

Предварительно, из-за опасений о введении против них санкций, из капитала петербургской биржи вышли Сбербанк, ВТБ, Центробанк, Национальный расчетный депозитарий, а также «Альфа-банк» и банк «Санкт-Петербург».



