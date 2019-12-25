СМИ: Все «Лады» подорожают с Нового года. Прибавка в цене – до 23 тысяч рублей

Российский автогигант «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 года поднимет рекомендованные цены на весь свой модельный ряд. Подорожание в среднем составит 2%, сообщает 25 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на представителей трех дилеров марки.

Две самые продаваемые в России модели автомобилей – LADA Granta и LADA Vesta – прибавят в цене 2,5% и 3,8% соответственно. Первая подорожает на 11 тысяч рублей и будет стоить минимум 455 900 рублей, а стоимость второй возрастет на 23 тысячи и будет начинаться от 629 900 рублей.

Седан LADA Vesta Sport, самый дорогой в модельной линейке «АвтоВАЗа», подорожает на 1,5% (15 тысяч рублей) – до 1 042 900 рублей. Высокий хетчбэк LADA Xray прибавит в стоимости 0,8%, или 5 тысяч рублей. С Нового года его цена будет начинаться до 619 900 рублей. А трехдверная LADA 4x4 обойдется с января минимум в 538 900 рублей – на 2,9%, или 15 000 рублей, дороже.

По мнению дилеров, на долю «Лады» на рынке подорожание вряд ли повлияет, поскольку цены на автомобили повышают и другие марки – с января 2020 года в России вырастут ставки утилизационного сбора. Представители «АвтоВАЗа» комментировать подорожание изданию не стали.



