«Будь светом для Украины». Папа римский в рождественском послании призвал к «прочному миру»

Понтифик Франциск обратился к миру с традиционным рождественским посланием, призвав добиваться разрешения конфликтов и кризисов по всему миру от Африки до Украины.

«Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира», – цитирует 25 декабря заявление папы римского издание Vatican News.

Он также выразил надежду на то, что перемирие придет в «испытывающие социальное напряжение» Ирак и Венесуэлу, «переживающий серьезный гуманитарный кризис» Йемен, «страдающие от непрекращающихся конфликтов» Демократическую Республику Конго, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Нигерию.

«Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее», – резюмировал папа римский.



