Приставы пришли на стоянку в Лахте за машиной должника и среди проржавевших запчастей нашли еще два арестных автомобиля

Три автомобиля должников из разных районов Петербурга судебные приставы нашли на стоянке на берегу Лахтинского разлива. Машины туда попадают как залог за пачку наличных.

О «складе» автомобилей должников в Приморском районе региональное Управление Федеральной службы судебных приставов сообщает 25 декабря. На стоянку лица пришли за машиной 33-летнего должника из Адмиралтейского района, банку тот не вернул 656 тысяч рублей. Пока его Volvo грузили на эвакуатор, чтобы отвезти на хранение взыскателю, пристав прошлась по стоянке и среди ветхих ржавых транспортных средств нашла «несколько недешевых подозрительных автомобилей». После проверки номеров выяснилось, что «Рено» и «Мерседес» тоже принадлежат должникам: один должен 6 млн, второй – около ста тысяч рублей. Машины перевезли на другую стоянку, а владельцам к сумме долга добавили стоимость услуги эвакуатора.

По данным «Фонтанки», транспорт нашли на авторазборке на Славянской улице в Лахте. Поисковики выдают этот адрес как автоломбард Cars COMmunity, где выкупают автомобили и велосипеды, дают деньги под залог машин и квартир. Судя по отзывам на сайте, туда обращаются те, кому закрыта дорога в банки, – официально безработные и с плохой кредитной историей.

СПАРК выдает только одну компанию с подходящим названием. ООО «Карс ком» торгует автотранспортными средствами и принадлежит Михаилу Сыромолотову, который на своей странице в «ВКонтакте» место работы обозначил как «CARS COMmunity. Срочный выкуп. Деньги под ПТС». Уставный капитал организации – 10 тысяч рублей, за 2018 год она заплатила чуть больше 200 тысяч рублей налогов. «Фонтанка» обратилась к Сыромолотову с просьбой объяснить, как машины оказались на территории авторазборки. Ответ пока не получен.



