Поехать в Таллин дешевле, чем из Петербурга, можно будет на автобусе из Кингисеппа. Там открылся вокзал

В Кингисеппе, который расположен примерно в 20 километрах от российско-эстонской границы, открылась автостанция, рассчитанная на муниципальные, межрегиональные и международные перевозки.

Как сообщили «Фонтанке» 25 декабря в пресс-службе управления по транспорту Ленинградской области, управление и Кингисеппский автобусный парк (оператор вокзала) достигли соглашения по развитию станции как точки отправления международных рейсов в Таллин, Ригу и Вильнюс. Ведутся переговоры с компанией Lux Eхpress – одним из крупнейших европейских международных перевозчиков.

Строительство вокзала выполнено за счёт частных инвестиций. Скоро он будет включён в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок Минтранса России.

На автостанции есть зал ожидания с несколькими санитарными зонами, где в ближайшее время подключат электронное табло с указанием отправления и прибытия рейсов, комната матери и ребенка. Помещения оснащены кондиционерами и громкой связью для объявлений. Безопасность пассажиров обеспечивает система видеонаблюдения.





Сеть автобусных перевозок в Кингисеппском и Сланцевском районах Ленобласти охватывает 145 населённых пунктов, пассажиропоток этих маршрутов оценивается в 82 тысячи человек ежедневно.



