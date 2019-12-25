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26.12.2019 13:55
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Победители конкурса «АРХпроект» пройдут стажировку в Группе ЦДС

Четвертый всероссийский конкурс архитектурных и дизайнерских проектов для студентов «АРХпроект-2019» недавно назвал своих победителей в Петербурге. Мы посмотрели на работы молодых архитекторов и поговорили с организаторами о трендах и особенностях конкурса этого года.

Победители конкурса «АРХпроект» пройдут стажировку в Группе ЦДС

предоставлено Группа «ЦДС»

«АРХпроект» учрежден и организован Группой ЦДС. В 2019 году конкурс прошел уже в четвертый раз. Отобрать лучших нужно было из более, чем 200 присланных работ со всей России. 30 финалистам, представившим самые яркие, по мнению экспертного совета, подачи, доработать проекты помогали менторы из числа известных архитекторов.

В четвертом сезоне перед конкурсантами поставили тему – «Внутри и снаружи», представленную в трех номинациях. В «Форме обитания» нужно было предложить интерьер для типовой квартиры, в «Функции двора» – подумать над благоустройством территории, а номинация «Орнамент и плоскость» предполагала оформление фасада детского сада.

предоставлено Группа «ЦДС»
предоставлено Группа «ЦДС»

– Объекты социальной инфраструктуры – в нашей агломерации довольно болезненная тема, – пояснил главный архитектор Группы ЦДС Федор Опарин, – Чтобы эффективнее распределить средства, приходится экономить, и, в первую очередь, это касается качества архитектурного решения фасадов. Большинство строящихся сегодня детских садов –  просто коробки, даже не декорированные, по сути, чистая технология, «обернутая» в газобетон. Полагаю, сложившаяся практика не устраивает многих и волнует общество. Поэтому мы, видимо, теперь и разрабатываем архитектурно-градостроительный облик нежилых объектов в КГА. В целом, сегодня этому вопросу не уделяется достаточное внимание, так что, предлагая эту номинацию, мы осознавали всю значимость и потенциал этой темы.

Гран-при жюри «АРХпроекта» присудило студентке 1 курса магистратуры Томского государственного архитектурно-строительного университета Дарье Ерофеевой, предложившей в своем проекте многоцветный параметрический фасад детсада с «умной формой». Оболочка фасада представляет собой сетку из блоков, собранных в виде головоломки. Конструкция легко устанавливается, устойчива к загрязнениям и хорошо рассеивает свет, так что может выступить альтернативой дорогим зеленым технологиям против загрязнения воздуха.

предоставлено Группа «ЦДС»
предоставлено Группа «ЦДС»

Другие авторские проекты для садиков тоже привлекали внимание. Евгения Амосова и Валерия Мохейкина из петербургской Академии художеств оформили здание в духе четырех стихий, когда каждый объемно-планировочный элемент несет соответствующий определенной стихии смысл. Так, входные группы – это огонь, о воздухе напоминает металлическая сетка деревьев и парящие птицы на фасадах, и так далее. Сам рисунок – это  орнамент из цветной глазурованной мозаики. Анна Павлова из Томска предложила сделать здание садика объектом творчества детей – нижние крупные панели отделки выполнены из оргстекла и предназначены для рисования красками, а грифельное покрытие – для меловых рисунков.

предоставлено Группа «ЦДС»
предоставлено Группа «ЦДС»

– Мы сознательно предложили темы с расчетом на дальнейшее использование наработок, – говорит Федор Опарин. – Конечно, реализовать их буквально не получится, но все приемы в целом или частично могут быть адаптированы. Я в жюри конкурса третий год, и в этом сезоне произошел качественный рост «АРХпроекта». Во многом благодаря приглашению именитых архитекторов, которые выступили в роли менторов, наставников и критиков. В этом году все темы были прикладными, много конкретики, то, что сейчас реально строит Группа ЦДС. К примеру, в прошлом «АРХпроекте» задания были, может быть, излишне абстрактными, соответственно, и концепции студентов получились очень отвлеченными и теоретическими. В следующем сезоне дадим больше свободы для самовыражения, но тут очень важен баланс между фантазией и реальностью. Архитектура – это искусство компромиссов, идеально – придерживаться некой середины между фантазией, идеей, мечтой и реальной стройкой.

предоставлено Группа «ЦДС»
предоставлено Группа «ЦДС»

Ментор направления «Орнамент и плоскость» Степан Липгарт отметил ряд тенденций в работах молодых архитекторов.

– В первую очередь, прослеживается стремление к использованию современных технологий и материалов, порой на грани возможного, во всяком случае, в отечественных условиях. Что касается визуального оформления детских садиков, отрадно, что большинство конкурсантов не пошло по примитивному, но так популярному сегодня пути складывания пёстрых кубиков, не пожалело для детей сложных образов и цветов. Я считаю, что архитектура должна формировать и развивать вкус у всех горожан, тем более самых маленьких, чьё восприятие прекрасного и ужасного наиболее чутко и чисто.

«АРХпроект» – это не только имиджевый, но и прикладной социальный проект Группы ЦДС. Одна из его целей – формировать кадровый резерв. Работа с молодыми архитекторами позволяет вовремя разглядеть людей, способных присоединиться к реальной работе. Традиционно победители конкурса приглашаются на оплачиваемые стажировки в компанию, получая реальную возможность реализовать свои идеи.

Призеры и финалисты получили подарки от организаторов и партнеров. Обладатель Гран-при «АРХпроекта» поедет на XVII Венецианскую биеннале архитектуры в мае 2020 года.

Справка о Группе ЦДС

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