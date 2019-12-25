«Если Руслан идёт в туалет — человек стоит рядом и наблюдает». Навальный рассказал про армейское «лишение свободы» сотрудника ФБК

Оппозиционер Алексей Навальный назвал «ссылкой» и «квазитюремным заключением» армейскую службу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (внесён в список иностранных агентов) Руслана Шаведдинова.

25 декабря политик рассказал в своём блоге об условиях в части на Новой Земле со слов самого молодого человека, трубку которому передал начальник медсанчасти. Руслану разрешили поговорить по телефону для того, чтобы он сообщил е-mail, на который нужно выслать медицинские документы.

«Его не держат взаперти, но к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду. Спит Руслан, ест или идёт в туалет — человек находится рядом и наблюдает», – пишет Навальный.

Оппозиционер подчеркнул, что Шаведдинову не разрешают держать мобильный телефон, хотя у других военнослужащих они есть. Более того, в установленные дни он не может позвонить родным по телефону-автомату. В часть призывнику позвонить также нельзя.





Адвокаты молодого человека, по словам Навального, намерены подать заявления по поводу незаконного лишения свободы, похищения, незаконного запрета использования средств связи, превышения полномочий и так далее.

О том, что Шаведдинова забирают в армию, стало известно 24 декабря после обыска у него дома. Из квартиры его увезли под конвоем.