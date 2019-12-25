Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На этот раз на Северо-Западе

Воздушное судно вынуждено было совершить жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Обошлось без пострадавших.

«В Заполярном районе произвел жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа», – сообщает 25 декабря РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, никто не пострадал. Всех пассажиров доставят в пункт назначения на другом вертолете.

Это уже второе ЧП с Ми-8 за 25 декабря. Утром жесткая посадка произошла в Красноярском крае. Ми-8 оказался в центре снежного вихря сразу после взлета, а затем вынужден был сесть у поселка Байкит.



